8 марта в России отмечают Международный женский день

8 марта в РФ, как и во многих других странах мира, отмечают Международный женский день. Он посвящен прекрасному полу.

Праздник проводится не просто в честь женщин. Во время него чествуют великие достижения представительниц красивого пола в экономической, политической, социальной сферах.

Когда праздник только появился, он проводился, чтобы утвердить равенство женщин и мужчин. Со временем такая задача у него пропала. Современное 8 Марта — день женской красоты, мудрости и весны.

В РФ, Белоруссии и некоторых государствах СНГ это национальный праздник. В честь него в России есть государственный выходной.

По одной из версий, главной предпосылкой для учреждения Международного женского дня оказался первый в истории «марш пустых кастрюль». Его провели в американском Нью-Йорке женщины, задействованные в текстильной промышленности.

Таким образом дамы хотели привлечь внимание правительства к тому, что они вынуждены работать в сложных условиях. При этом зарплаты были низкие. Марш прошел 8 марта 1857 года.

