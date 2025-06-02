В финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли 300 сильнейших участников, в их числе восемь жителей Московской области. Финалистам предстоит защитить свои проекты перед экспертным жюри, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».

Всего на конкурс «Моя страна — моя Россия» подали заявки 74 369 человек из всех регионов России. В 2025 году конкурс проходит в 14 номинациях, охватывающих все сферы социально-экономического развития страны.

«300 финалистов — это 300 решений для развития нашей страны. За каждой цифрой — люди: школьник из села, разработавший экопроект, педагог, меняющий систему образования в своем городе, врач, внедряющий новые методы лечения в районной больнице или фермер, создающий инновационное хозяйство. Конкурс дает больше, чем победу — экспертную поддержку федерального уровня, возможность выйти на грантовое финансирование и, главное, уверенность: их инициативы нужны России. Уже 7 июня стартуют защиты — первый шаг к реализации проектов. Желаю каждому финалисту успешного выступления, а также новых возможностей для будущего партнерства с теми, кто поможет выполнить задуманное в масштабах всей страны», — отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

Работы конкурсантов оценивали три тысячи квалифицированных экспертов, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Один проект проверяют не менее трех экспертов, а в случае спорной оценки назначается дополнительная экспертиза. Для обеспечения наиболее объективной оценки экспертам запрещено оценивать работы участников из своего региона.

От Московской области в 2025 году в финал конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» прошли восемь участников:

Магистр и главный специалист по закупкам, качеству и стандартизации в АО «Международный центр по обогащению урана» Евгений Кущевой представил проект «Книга Памяти — «Наш Бессмертный полк» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Проект представляет научно-исследовательскую и патриотическую инициативу, реализуемую в вузовской среде, с целью увековечивания памяти о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции. В рамках проекта студенты проводят исследования, пишут эссе и готовят научные статьи о подвигах своих родственников, которые затем публикуются в «Книге Памяти». Проект способствует сохранению исторической памяти и формированию гражданской идентичности среди молодежи.

Студентка Профессионального колледжа «Московия» Дарья Сионская представила проект «Подвиг курсантов: по стопам истории» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Проект направлен на изучение героических действий Подольских курсантов в 1941 году во время обороны Москвы. Он включает исследовательскую работу, создание образовательных материалов и проведение практических мероприятий. Цель проекта — сохранение памяти о подвигах курсантов и воспитание патриотизма среди молодежи, а также повышение осведомленности о значимых событиях Великой Отечественной войны.

Студент центрального университета Максим Чернышков представил проект «Сервис создания индивидуальных маршрутов для путешествий — MoveApp» в номинации «Моя гостеприимная Россия». Проект направлен на создание веб-сервиса, который позволяет пользователям строить индивидуальные маршруты для путешествий по России. Он включает в себя анализ целевой аудитории, разработку дизайна и функционала веб-приложения, а также сбор информации о предпочтениях пользователей. Веб-сайт уже достиг уровня MVP и позволяет пользователям подбирать места по их интересам, создавать маршруты и бронировать билеты.

Ученица из МБОУ «Лицей № 2» Арина Комахина представила проект «Приложение для контроля положения тела при работе за компьютером „SkeleCom“» в номинации «Цифровая среда для повышения качества жизни граждан в регионах». С учетом роста числа людей, работающих за компьютером, и связанных с этим проблем со здоровьем, Арина предложила разработать приложение для отслеживания осанки пользователей. Приложение будет использовать камеру для контроля положения тела и напоминать пользователю о необходимости исправить осанку. С помощью SkeleCom, школьники, студенты и офисные работники смогут следить за своей позой и заботиться о здоровье, предотвращая заболевания опорно-двигательного аппарата и перенапряжение глаз.

Выпускник академии медиаиндустрии, учредитель и руководитель информационного агентства «Доброе инфо» Сергей Володин представил проект «Всероссийская просветительская газета-плакат «Победа добра!» в номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа». Этот проект направлен на воспитание патриотических чувств у молодежи через уникальный формат газеты-плаката. Газета будет распространяться в образовательных учреждениях и других организациях, рассказывая о достижениях Советского Союза в Великой Отечественной войне, а также об их значении для современного поколения. Проект включает серию тематических выпусков с историческими фактами, патриотической рекламой и множеством других материалов, способствующих формированию уважения и гордости за страну.

Студент РТУ МИРЭА Владислав Рубанов представил проект «Инновационный экоковоркинг для детей и подростков «Чистая Истра» в номинации «Экология моей страны». Этот проект предполагает создание экосовременного образовательного пространства, где дети и подростки смогут не только изучать экологические технологии, но и активно участвовать в создании экопроектов. В «Чистой Истре» будут использоваться инновационные методы очистки воздуха, а также обучать детей через мастер-классы, лекции и практические занятия по экологии. Это будет первый в своем роде коворкинг, который объединит принципы устойчивого развития с образовательной деятельностью, создавая уникальную и безопасную среду для развития и творчества молодежи.

Ученица Балашихинского лицея Татьяна Глущенко представила проект «Возрождение традиций создания русских народных игрушек» в номинации «Моя многонациональная Россия». Проект направлен на изучение и популяризацию русских народных игрушек среди детей. В ходе проекта Татьяна организовала мастер-классы по изготовлению традиционных кукол, обучая детей значению этих игрушек и их роли в развитии детского воображения и патриотизма. Она акцентирует внимание на том, что народные игрушки помогают формировать у детей уважение к культуре своей страны и влияют на развитие нравственных качеств и творческих способностей.

Выпускница Государственного социально-гуманитарного университета, директор центра развития образования и досуга «Движение вверх» Наталия Постнова представила проект «Детский профориентационный чемпионат «Путь в профессию» в номинации «Моя педагогическая инициатива». Проект включает профориентационные соревнования для школьников 10-13 лет, направленные на развитие практических навыков в различных сферах деятельности. Участники чемпионата показывают свои умения в таких компетенциях, как робототехника, музееведение, флористика, видеопроизводство и многие другие. Чемпионат стимулирует интерес к профессиональному самоопределению, развитию лидерских качеств и формированию практических навыков, которые помогут детям в будущем выбрать свою профессию.

«В этом году защиты проектов состоятся в онлайн-формате, чтобы все финалисты, в том числе из самых отдаленных уголков нашей страны, могли присоединиться к участию в этом большом интеллектуальном празднике. Финалисты уже разделены по номинациям, они представят свои проекты на суд экспертному жюри. Этот этап — один из самых волнительных и интересных в рамках проведения конкурса. Имена победителей от 18 лет будут озвучены на Петербургском международном экономическом форуме, а победители от 14 до 18 лет будут награждены в ВДЦ «Океан» — главная интрига сезона будет сохраняться до самой церемонии торжественного награждения», — рассказал руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

В рамках защиты каждому финалисту предстоит за пять минут презентовать суть, актуальность и практическую значимость своего проекта. После выступления участников ждут вопросы от экспертов, где важно не только показать глубину проработки идеи, но и гибкость мышления.

Посмотреть запись проведения дистанционной защиты можно будет в официальном сообществе конкурса «Моя страна — моя Россия» ВКонтакте. Помимо конкурсной поддержки, в этом сезоне финалисты конкурса «Моя страна — моя Россия» смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи. Таким образом, авторы лучших проектов, отобранных экспертами, получат шанс на дополнительное финансирование для реализации своих инициатив.

Конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке фонда президентских грантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.