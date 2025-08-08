8 августа отмечают Всемирный день кошек: как поздравить своего пушистика

8 августа отмечается Всемирный день кошек. Праздник, посвященный пушистикам, появился в 2002 году, он призван объединить владельцев усатых и хвостатых питомцев.

Всемирный день кошек был придуман не только, чтобы поздравить четырехлапых. Он также нужен и для привлечения внимания к проблеме бездомных животных.

Кошки в древние времена были весьма популярными животными в разных странах мира. Примерно 50% из тех, у кого есть домашний питомец сейчас, владеют именно кошками. Следующие по популярности питомцы — собаки.

Кошки доставляют «эстетическое» и «психологическое» удовольствие. Они ластятся, мурчат и играют со своим хозяином. Также питомцы избавляют дома от грызунов, могут поднимать настроение. Некоторые люди считают, что коты способны помочь вылечиться от некоторых болезней.

Во Всемирный день кошек рекомендуется побаловать свою кошку, если она есть. Например, можно купить вкусный корм, различные деликатесы, игрушки и домики.