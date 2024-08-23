767 заявок из Подмосковья поступило на конкурс лекторов от Общества «Знание»

Всероссийский конкурс «Знание.Лектор» собрал 19 610 заявок из всех регионов страны, из них 767 — от участников из Московской области, что позволило ей занять 4 место по стране и 2 — по Центральному федеральному округу. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональный этап конкурса пройдет с 20 августа по 14 ноября. В нем примут участие 1 500 лекторов, которые проведут авторские лекции при поддержке местных филиалов Общества «Знание». Также пройдут онлайн-собеседования с экспертами.

Среди направлений, на которые подавались участники из Московской области, лидируют три: «Педагогика, образование и наставничество», «История и сохранение исторической памяти» и «Медицина и психология».

Демография участников разнообразна: это люди от 14 до 75 лет из 2 тыс. населенных пунктов, включая села и деревни с населением менее 1 тыс. жителей. Они представляют самые разные профессии, в том числе редкие: футуролог, исследователь Арктики, мастер спорта по интеллектуальной игре Го, арахнолог, больничный клоун, физик-экспериментатор, мастер-настройщик музыкальных инструментов.

Все участники конкурса «Знание.Лектор» — 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов Общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях.

Необходимую теоретическую подготовку конкурсанты проходят на онлайн-платформе «Знание.Академия». 70 победителям среди взрослых и студентов подарят по 250 тыс. рублей на продвижение своего просветительского контента.

Конкурсанты также могут получить партнерские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.