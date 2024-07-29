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760 бойцов СВО и членов их семей получили психологическую помощь в Подмосковье

В Московской области участникам СВО и членам их семей с 2022 года доступна бесплатная психологическая помощь. С начала этого года подобная помощь была оказана более чем 700 участникам СВО и членам их семей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Психологическая поддержка является важным фактором для скорейшего возвращения участников СВО к мирной жизни. Президент неоднократно подчеркивал, что работа с психологами должна быть обязательной для вернувшихся из зоны спецоперации», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В этом году в Московской области бесплатная психологическая поддержка была оказана свыше 760 участникам СВО и членам их семей. Наши подмосковные специалисты всегда готовы помочь разобраться в сложных ситуациях, составить программу психологической поддержки», — рассказал спикер Мособлдумы.

Куда обратиться за бесплатной психологической помощью участникам СВО и их семьям

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.