760 бойцов СВО и членов их семей получили психологическую помощь в Подмосковье
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В Московской области участникам СВО и членам их семей с 2022 года доступна бесплатная психологическая помощь. С начала этого года подобная помощь была оказана более чем 700 участникам СВО и членам их семей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Психологическая поддержка является важным фактором для скорейшего возвращения участников СВО к мирной жизни. Президент неоднократно подчеркивал, что работа с психологами должна быть обязательной для вернувшихся из зоны спецоперации», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В этом году в Московской области бесплатная психологическая поддержка была оказана свыше 760 участникам СВО и членам их семей. Наши подмосковные специалисты всегда готовы помочь разобраться в сложных ситуациях, составить программу психологической поддержки», — рассказал спикер Мособлдумы.
Куда обратиться за бесплатной психологической помощью участникам СВО и их семьям
- Центры помощи. Посмотреть адреса можно на карте;
- Чат-бот «Мы рядом»;
- Фонд «Защитники Отечества» по адресу: Красногорск, бул. Строителей, д. 4, корпус 1, телефон 8 (498) 602-00-23;
- Телефон горячей линии по оказанию психологической помощи - 122-6.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.
«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.