76% россиян продолжают отслеживать вакансии даже после трудоустройства

По данным опроса Авито Работы, среди тех россиян, кто за последние полгода искал работу или подработку, 76% продолжают отслеживать вакансии, даже если уже нашли подходящую позицию, а 66% начинают поиск, имея основное место работы, сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что в III квартале текущего года экономика демонстрирует умеренный рост, но темпы ниже, чем год назад. Индикаторы деловой активности указывают на более осмотрительное поведение компаний: найм продолжается, но ожидания становятся сдержаннее. При этом уровень безработицы в августе 2025 года достиг исторического минимума — 2,1%, и в среднесрочной перспективе ожидается стабилизация показателя.

Пик роста зарплатных предложений пришелся на 2023–2024 годы, когда работодатели участвовали в «зарплатной гонке» для закрытия дефицитов. В этом году темпы роста стали сдержаннее, и зарплатные ожидания соискателей практически сравнялись с предложениями рынка и удерживаются рядом друг с другом на протяжении года.

Соискатели мониторят вакансии в среднем 4,5 дня в неделю; 33% — ежедневно, 49% — несколько раз в неделю. Основные каналы поиска: сайты job-ресурсов (52%), мобильные приложения (41%), сайты работодателей (12%); офлайн-каналы почти не используются. Форматы отслеживания: job-борды (55%), пуш-уведомления и подписки в приложениях (30%), email-рассылки (29%).

Итоги поиска работы за полгода показали: 37% соискателей остались на прежней работе (средний срок поиска — 15,2 недели), 28% нашли работу (за 7,5 недель), 8% нашли работу и быстро уволились (за 8,8 недель). Те, кто успешно трудоустроились, искали активнее — в среднем 5,1 дня в неделю против 4,0 у остальных.

Самые популярные факторы при выборе места работы: уровень дохода, удобный график и стабильность компании. Растет роль «сарафанного радио» — рекомендации знакомых часто становятся финальным аргументом. При равных базовых условиях решающими критериями выбора становятся понятные перспективы роста (37%), совпадение ценностей (34%), хорошая репутация компании (31%) и широкий соцпакет (30%).

Проверка работодателя — обязательный этап: почти половина россиян изучают отзывы сотрудников, рекомендации знакомых и независимые рейтинги. При равных условиях выигрывают работодатели с прозрачными описаниями обязанностей, указанными зарплатными вилками, графиками и понятной системой выплат.

Четверть кандидатов готовы приступить к работе в течение 1–3 дней с момента отклика; еще значимая доля — в пределах недели. Большинство готово проходить столько этапов отбора, сколько нужно, при условии, что они прозрачны и быстро сменяют друг друга. Почти половина не против тестовых заданий, если они разумны по объему и времени.

Также большинству соискателей также важно, чтобы компания предоставляла бонусы и льготы, и только для 11% опрошенных соцпакет не имеет значения. При этом женщинам в среднем важнее больничные, ДМС, дополнительные отпускные дни и обучение. Молодые люди до 34 лет чаще ожидают от работодателя комнаты отдыха на рабочем месте, а также компенсацию занятий спортом и психотерапии.

«III квартал 2025 года подтвердил переход рынка труда в новую фазу: от экстенсивного найма к фокусу на качестве воронки и удержании людей. Мы также видим, какие барьеры мешают россиянам при поиске работы: молодежь 16–24 лет сталкивается с нехваткой опыта (40%) и завышенными требованиями в вакансиях (32%), а от соискателей 25–34 лет сохраняется запрос на „первый релевантный опыт“. В этой новой реальности выигрывают работодатели, которые строят системную работу с людьми — внедряют стажировки и программы наставничества, смягчают требования к стартовым ролям, развивают обучение внутри компании и формируют прозрачные карьерные треки. Важную роль также играют реферальные программы: рекомендации сотрудников часто помогают найти „своих“ кандидатов и укрепляют культуру доверия внутри команды», — сказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.