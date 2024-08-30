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7,5 т гуманитарной помощи собрали в Домодедове для жителей Курской области

Все необходимое для пострадавших жителей Курской области закупили неравнодушные жители городского округа Домодедово, волонтеры, общественники, предприниматели, администрация. Гуманитарная помощь отправляется в Курскую область, а также курянам, приехавшим в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для них собраны одежда, еда, средства первой необходимости, медикаменты, школьные принадлежности и многое другое.

Если вы хотите внести свой вклад, то можете принести необходимые вещи по адресу:

г. Домодедово, площадь 30-летия Победы, дом 2, молодежный центр «Победа».

Телефон для связи: 8(496)793-51-53. Режим работы центра — ежедневно с 10:00 до 18:00.

Также можно принять участие в благотворительном сборе через платформу помощь-героям.рф. или сайт volonter.mosreg.ru.

На собранные средства волонтеры Подмосковья вместе с министерством социального развития Московской области закупают все необходимое для нуждающихся.

Представители бизнеса могут присоединиться к сбору средств по реквизитам. За дополнительной информацией можно обратиться на почту: info@volontermo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую для бойцов, защищающих Курскую область от вражеского вторжения, все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.