75 объектов благоустроят в Подмосковье в 2025 году

На ежегодном форуме проектировщиков Московской области заместитель министра благоустройства региона рассказал о работе министерства. В следующем году планируется благоустроить 75 объектов, включая 19 скверов, 15 пешеходных зон и площадей, 14 парков и 10 лесопарков, а также 11 набережных. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

В этом году благоустраиваются 90 территорий, включая 24 пешеходные зоны и площади, 14 скверов, 12 парков, 5 набережных, 12 лесопарков, 8 детских скверов, 13 активных зон в парках и 6 стел.

С 2018 года по программе «Формирование комфортной городской среды», Московская область преобразила множество объектов. В этом году регион стал победителем в номинации «Лучший регион по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на первой национальной премии в Калуге. Подмосковье уверенно удерживает лидирующие позиции в рейтинге министерства строительства России по индексу качества городской среды, входя в топ-3 последних шести лет.

Методики Подмосковья по улучшению качества городской среды признаны одними из самых эффективных в стране. 73 из 74 городов Подмосковья имеют статус городов с благоприятной городской средой.

В этом году 6 проектов из Московской области стали лауреатами Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Среди них: водный сад «Северные пруды» в Сергиевом Посаде, сквер «Блюдечко» в Коломне, проспект Победы в Ступино, «ЛиАЗ ПАРК. Благоустройство сквера «Заводской» в Ликино-Дулево, молодежная площадь в Наро-Фоминске и историческая часть Истры, включая центральную площадь.

Всего за время проведения конкурса регион одержал 46 побед, из которых 32 проекта уже полностью реализованы, а 7 объектов находятся в стадии реализации.

Ведомство проводит работы в соответствии с региональным стандартом, уделяя особое внимание контролю за количеством объектов, их стоимостью, количеством элементов и качеством выполнения работ.

Для каждого типа объекта разрабатываются индивидуальные решения, что позволяет учитывать уникальные особенности каждой территории. Одним из ключевых аспектов работы является сохранение и реставрация старых объектов на благоустраиваемых территориях.

Например, фонтаны и другие исторические элементы будут восстановлены и интегрированы в новые проекты, что поможет сохранить культурное наследие. Для набережных предусмотрены дорожки, выполненные из металла и дерева, что придаст им современный вид и обеспечит долговечность. В лесопарках используются экологичные материалы, такие как гранит, что соответствует современным требованиям по охране окружающей среды.

В рамках благоустройства всех парков создаются современные детские и спортивные площадки, а также обустраиваются места для отдыха.

Входные группы и административно-хозяйственные зоны также получают новое оформление, что делает их более удобными и привлекательными для посетителей.

В результате, создаются не просто красивые места, но и полноценные общественные пространства, способствующие развитию социальной активности и культурной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.