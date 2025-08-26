70 молодых педагогов придут работать в школы Подольска в новом учебном году

В Подольске в новом учебном году в школы выйду на работу 70 молодых педагогов, больше половины их них сами учились в школах округа. Всем им предоставят различные меры поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Главное в образовании — это педагоги. В новом учебном году в Подольске начнут работать 70 молодых специалистов, среди них 43 — наши бывшие выпускники. Всего привлекли 80 человек, в том числе по программе «Земский учитель». Они получают такие меры поддержки, как помощь с арендой жилья, дополнительные выплаты. У всех есть возможность профессионального роста», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Летом в зданиях провели плановый текущий ремонт, а пять образовательных корпусов получили капитальное обновление. Также свои двери 1 сентября откроют новая школа на 1 100 мест в Климовске, пристройка к школе № 29 и детский сад в ЖК «Каскад Парк». Учебники и оборудование уже на местах, классы ждут своих учеников.

Учебный год будет богатым на новые проекты. Школы округа подключаются к «Математическим классам Подмосковья». Также все 10-е классы получат статус предпрофессиональных, старшеклассники смогут учиться на медицинском, инженерном, IT, предпринимательском, кадетском и других направлениях. Подольские педагоги станут участниками проекта «ИИ в школах Подмосковья», благодаря которому цифровой помощник будет помогать учителям анализировать уроки и делать занятия еще эффективнее.

Особое внимание уделят спорту. Еще в 22 школах начнутся занятия по проекту «Самбо в школу». Для лидеров Подольской школьной лиги уже приобрели новое спортивное оборудование.

Скоро школьные коридоры наполнятся детским смехом. И, конечно, по доброй традиции ребят начальной школы в День знаний ждет сладкий подарок от главы региона — мороженое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.