7 площадок для крещенских купаний оборудуют в округе Коломна

Общество

Фото - © администрация Городского округа Коломна

В ночь на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Окунуться в освященную воду жители и гости городского округа Коломна смогут на специально оборудованных площадках, которых в этом году обустроят 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Искупаться можно будет по следующим адресам:

  • Купель часовни Николая Чудотворца (село Андреевское),
  • Купель Казанского храма (село Грайвороны),
  • Купель Казанского храма (деревня Богдановка),
  • Купель Никольского храма (село Комарево),
  • Святой источник иконы Богородицы (село Сосновка, улица Советская),
  • Купель Иоанно-Богословского храма (город Коломна, площадь Двух революций, 1),
  • Пруд (село Сенницы).

Для всех желающих совершить крещенские купания будут работать раздевалки и пункты обогрева.

Дежурство спасателей и медиков начнется в 22:00 18 января и продлится до 5 часов утра 19 января.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.