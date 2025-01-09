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7 площадок для крещенских купаний оборудуют в округе Коломна

В ночь на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Окунуться в освященную воду жители и гости городского округа Коломна смогут на специально оборудованных площадках, которых в этом году обустроят 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Искупаться можно будет по следующим адресам:

Купель часовни Николая Чудотворца (село Андреевское),

Купель Казанского храма (село Грайвороны),

Купель Казанского храма (деревня Богдановка),

Купель Никольского храма (село Комарево),

Святой источник иконы Богородицы (село Сосновка, улица Советская),

Купель Иоанно-Богословского храма (город Коломна, площадь Двух революций, 1),

Пруд (село Сенницы).

Для всех желающих совершить крещенские купания будут работать раздевалки и пункты обогрева.

Дежурство спасателей и медиков начнется в 22:00 18 января и продлится до 5 часов утра 19 января.

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