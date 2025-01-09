7 площадок для крещенских купаний оборудуют в округе Коломна
Фото - © администрация Городского округа Коломна
В ночь на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Окунуться в освященную воду жители и гости городского округа Коломна смогут на специально оборудованных площадках, которых в этом году обустроят 7. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Искупаться можно будет по следующим адресам:
- Купель часовни Николая Чудотворца (село Андреевское),
- Купель Казанского храма (село Грайвороны),
- Купель Казанского храма (деревня Богдановка),
- Купель Никольского храма (село Комарево),
- Святой источник иконы Богородицы (село Сосновка, улица Советская),
- Купель Иоанно-Богословского храма (город Коломна, площадь Двух революций, 1),
- Пруд (село Сенницы).
Для всех желающих совершить крещенские купания будут работать раздевалки и пункты обогрева.
Дежурство спасателей и медиков начнется в 22:00 18 января и продлится до 5 часов утра 19 января.
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