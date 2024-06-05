65 земельных инспекторов Подмосковья повысили квалификацию

На базе ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии» было проведено обучение муниципальных земельных инспекторов Московской области по программе повышения квалификации «Определение возраста и видового состава древесно-кустарниковой растительности с целью установления срока неиспользования земельных участков по целевому назначению», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Всего в обучении приняли участие 65 земельных инспекторов из тех городских округов, где есть земли сельхозназначения.

«Те полученные знания, которые получили наши инспекторы от преподавательского состава, в числе которых кандидаты биологических и сельскохозяйственных наук, помогут на основании состояния участка и анализа произрастающих на нем древесно-кустарниковых и сорных растений сделать точные выводы о неиспользовании земельного участка сельхозназначения в течение трех лет», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В настоящее время муниципальные земельные инспекторы уже получают документы, подтверждающие прохождение обучения.

В ходе обследования земельный контроль Подмосковья фиксирует неиспользование земли и сначала выдает собственнику предостережение, чтобы он до установленного срока мог исправить нарушения и начать использовать сельхозземли. Если нарушение не устранено, материалы направляются в Россельхознадзор. Россельхознадзор проводит дополнительную самостоятельную проверку и выдает предписание. Если собственник не исправил нарушение и не начал использовать земли по назначению, то материалы направляются уже в суд для принятия решения об изъятии и выставлении участка на торги.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.