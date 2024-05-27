6 вдовам военнослужащих из Подмосковья вручили ключи от автомобилей

Государственный фонд «Защитники Отечества» вручил ключи от легковых автомобилей вдовам шести военнослужащих из Московской области. Их мужья ценою собственных жизней исполнили свой воинский долг, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

В рамках благотворительной программы «Мы помним» памяти были удостоены представители Минобороны России, Росгвардии и военнослужащие, погибшие не только в ходе СВО, но и на территории Сирийской Арабской Республики.

Мероприятие прошло в рамках ХVIII Международного турнира по дзюдо среди полиции и армии. Турнир был посвящен памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. На церемонию награждения пригласили близких родственников военнослужащих.

Высшее руководство всех силовых ведомств, депутаты и сенаторы Госдумы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ, а также представители региональных правительств, в том числе и Московской области передали награды семьям 50 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.