6 участковых пунктов полиции открылись в Подмосковье в прошлом году

В 2024 году в Московской области открылось 6 новых участковых пунктов полиции, что стало важным шагом к улучшению охраны правопорядка и повышению доступности полицейских служб для граждан. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Новые участковые пункты расположены по следующим адресам:

округ Мытищи, ул. Мира, дом № 37;

Красногорск, д. Глухово, ул. Романовская, дом № 5;

Домодедово, ул. Высотная, дом № 1;

Мытищи, п. Нагорное, дом № 4;

Котельники, мкр. Южный;

Ленинский округ, ЖК «Миниполис Дивное», дом № 1;

На завершающей стадии ремонта находятся еще три участковых пункта, их открытие планируется в начале 2025 года:

округ Долгопрудный, ул. Заводская, дом № 2;

Котельники, ЖК «Новые Котельники», корп. 10;

Люберцы, ЖК «Мирный», р. п. Томилино, дом № 4/2.

Открытие новых пунктов — это важный шаг для повышения уровня безопасности и оперативного решения вопросов жителей. Теперь у них есть возможность быстрее и удобнее получить консультацию, подать заявление или задать вопросы участковому.

Главное управление региональной безопасности Московской области продолжит работу по улучшению инфраструктуры и условий для взаимодействия полиции с населением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.