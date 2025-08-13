6 новых образовательных учреждений начнут работать в Щелкове в сентябре

Подготовку к новому учебному году обсудили на еженедельном оперативном совещании в Администрации городского округа Щелково. На этот год в округе был запланирован капитальный ремонт 5 учреждений — Лицея, двух школ и двух дошкольных отделений. Также в округе ведется строительство нового детского сада на 240 мест в мкр. Щелково-7— его готовность составляет 65,5%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капремонт Лицея №14 имени Ю.А. Гагарина и СОШ №21 в Серково выполнен уже на 100%. На стадии финальной отделки и благоустройства территории находится капремонт СОШ №24 имени С.А. Красовского в Монино. Здесь готовность объекта составляет 85%. Более чем на 65% выполнены работы по капремонту дошкольных отделений СОШ №16 и СОШ №10. Во втором учреждении согласно контракту завершение работ запланировано на декабрь, но глава округа сообщил, что ремонт ведется ускоренными темпами и план на сегодняшний день — также сдать объект в сентябре.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.