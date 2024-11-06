6 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В России 6 ноября отмечают Международный день памяти животных, погибших от рук человека, День осведомленности о стрессе, Скорбящую Божью Мать, Светец, Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека

Каждое 6 ноября проводится день памяти. За учреждение неофициальной даты выступали зоозащитники.

Праздник посвящен животным и их защите. Хоть домашние питомцы и верные спутники человека, из многих делают одежду, убивают ради мяса, занимаются живодерством в бытовых условиях.

Также животные умирают во время боевых действий, над ними ставят опыты. Некоторых насильно ловят для перепродажи.

6 ноября сотрудники разных организаций, которые охраняют природу, напоминают последователям, насколько важно трепетно относиться к окружающим животным и миру в целом.

День осведомленности о стрессе

У этого неофициального праздника две даты — ее отмечают как 16 апреля, так и в первую среду ноября. В 2024 году выпадает на 6 число.

Праздник неофициально учредила Международная ассоциация управления стрессом. Еще в 1973 специалистам стало понятно, что это состояние плохо влияет на людей и их производительность.

Неофициальная дата была учреждена, чтобы напомнить о негативном влиянии стресса на психику человека. Если не избавиться от состояния, то можно почувствовать уныние, безразличие и даже впасть в депрессию.

День осведомленности о стрессе напоминает, что нужно «закалять» психику и учиться «держать удар».

Скорбящая Божья Мать, Светец

6 ноября у православных христиан праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая именуется «Всех скорбящих Радость». На ней изображена Дева Мария, вокруг которой находятся скорбящие люди, ангелы и больные.

О чудотворных свойствах иконы стало известно в далеком 1688 году. Она располагалась в Преображенской церкви в Москве. Сестра Патриарха Московского Иова Евфимия стояла над иконой и просила Богородицу вылечить ее от болезни. В этот момент недуг прошел. Так и стало известно о целебных свойствах.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Дату учредила в 2001 году Генассамблея ООН. Каждый год 6 ноября организация напоминает о том, что любые боевые действия наносят серьезный урон окружающей среде. Разрушаются все экосистемы.

С экологическими последствиями от боевых действий сталкиваются и следующие поколения.

При боевых действиях люди жалеют только погибших, а также считают нанесенный материальный урон. Состояние экологии при этом игнорируется, хотя это не менее важно. В результате во время боевых действий сжигаются посевы, уничтожаются леса, угодья, скот.

Дату учредили, чтоб привлечь внимание к проблеме сохранения природы на фоне неспокойной обстановки в мире.

Именины

Сегодня именины у Георгия, Афанасия, Петра, Ираклия, Ивана, Николая, Виктории и Алексея.