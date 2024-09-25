56-е августа: в Петербурге продолжает господствовать летняя погода

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что в среду, 25 сентября, температура воздуха в городе достигнет плюс 21-23 градусов. По словам эксперта, сегодня — самый теплый день нынешней недели, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Колесов отметил, что потепление в Ленинградском регионе началось после приближения западных циклонов.

По его словам, среда будет самым теплым днем недели, хотя в среду, 25 сентября, возможен кратковременной дождь после полудня.

Атмосферное давление в Северной столице ниже нормы. По словам синоптика, в четверг, 26 августа, петербуржцев вновь ждет теплый день с 20 градусами тепла и небольшими осадками.

«А в пятницу, наконец, дожди, которые принесет новый циклон, стремящийся к нам от Англии. Надеюсь, уже ничего не помещает их приходу», — сказал Колесов.

Синоптик отметил, что с приходом осадков в городе на Неве станет постепенно холодать.