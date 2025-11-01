55 букв: названо самое длинное слово в русском языке

Завкафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев рассказал, что в русском языке на статус самого длинного слова сейчас претендует прилагательное «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые», которое состоит из 55 букв, сообщает РИА Новости .

По его словам, об этом специалисты узнали, воспользовавшись помощью искусственного интеллекта (ИИ). Это прилагательное встречается в названии патента на изобретение, которое было зарегистрировано в стране в 2006 году.

Он уточнил, что русский язык легко вбирает в себя сложные, многокомпонентные слова.

«Этим обусловлено и то, что статус самого длинного слова быстро переходит от одной единицы к другой», — пояснил специалист.

По информации из Книги рекордов Гиннесса, в 2003 году самое длинное слово в русском языке было «превысокомногорассмотрительствующий» (35 букв), а до него — прилагательное «рентгеноэлектрокардиографического».

Как подчеркнул Катышев, подобные длинные слова употребляются россиянами нечасто.

