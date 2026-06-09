52% россиян признались, что едят перед сном

По данным опроса, 52% россиян едят на ночь, а 47% отказываются от поздних перекусов. В исследовании участвовали 1,1 тысячи человек, сообщает kp.ru .

Участники опроса рассказали, что легкие продукты вроде бананов, ягод, йогурта и творога не всегда утоляют аппетит. Некоторые признались, что днем едят мало, а перед сном позволяют себе более калорийную пищу.

«Какие ягоды, если я ем перед сном только ягоды, я потом ночью бегу к холодильнику есть все подряд», — поделилась участница опроса.

Еще 47% респондентов заявили, что стараются ужинать за несколько часов до сна. Они отметили, что при таком режиме лучше себя чувствуют, а поздние приемы пищи вызывают тяжесть, отеки и боли в животе.

Оставшийся 1% выбрал вариант «другое».

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