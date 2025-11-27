500 заявок на регистрацию домашних питомцев поступило на регпортал Подмосковья

Месяц назад в Московской области запустили удобный сервис онлайн-регистрации домашних животных, им уже воспользовались около 500 владельцев. За это время через региональный портал государственных и муниципальных услуг поступило 470 заявок: 452 — на регистрацию, 5 — на внесение изменений в данные владельца и 8 — на снятие животного с учета. Процедура стала доступна не только для граждан, но и для юридических лиц: питомников, СНТ, гаражных кооперативов, предприятий и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«За первый месяц работы сервиса мы видим интерес к онлайн-регистрации питомцев. Процедура стала быстрой и доступной, теперь нет необходимости посещать ветеринарную клинику. Владельцу достаточно убедиться, что питомец чипирован, подготовить фотографии животного анфас и страниц ветеринарного паспорта с данными о хозяине и номером чипа, авторизоваться на портале, заполнить электронную форму и отправить заявку. Результат приходит в личный кабинет. Кроме того, сервис позволяет вносить изменения в данные владельца и снимать животное с учета», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве напомнили, что регистрация домашних животных обязательна с сентября 2023 года, а с марта 2025 года введена административная ответственность в отношении владельцев незарегистрированных собак. Сумма штрафа для граждан составляет от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 15 000 рублей, для юридических лиц –от 15 000 до 30 000 рублей.

Всего с 2023 года в Реестре домашних животных Московской области было зарегистрировано более 45 тысяч питомцев. Новая онлайн-услуга делает процесс регистрации максимально простым, экономит время и развивает культуру ответственного содержания животных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.