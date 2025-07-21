Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:10

500 водителей оштрафовали за неправильную парковку во дворах Подмосковья в июле

Сотрудниками министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проведена работа по контролю соблюдения правил парковки транспортных средств в регионе. Так, с начала июля по результатам рассмотрения обращений жителей, поступивших через портал «Добродел», к административной ответственности привлечено 473 автовладельца. Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 1,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В числе правонарушений:

166 случаев парковки транспортных средств, препятствующих вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок. Сумма штрафов: 1 млн 235 тыс. рублей;

306 фактов размещения автомобилей на территориях с зелеными насаждениями. Общая сумма взысканий: 644 тыс. рублей;

1 случай парковки на детской/спортивной игровой площадке. Размер штрафа: 5 тыс. рублей.

Каждый житель региона может зафиксировать правонарушение и отправить в разделе «Народный инспектор» приложения «Добродел». Владельцы автомобилей получат штраф в размере от 5 до 30 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.

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