5 тонн продуктов и одежды отправили из Солнечногорска для бойцов и детей ЛНР

Крупную партию гуманитарного груза весом более 5 тонн доставили в боевые подразделения, госпиталь и детские центры городов Рубежное и Кременная Луганской Народной республики из Солнечногорска. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Солнечногорск.

В сборе участвовали администрация округа, волонтерское движение «Женский эскадрон», благотворительная организация «Небеса подождут», цех «Шьем для СВОих», предприниматели и неравнодушные жители.

«Хотелось бы сказать людям, чтобы они приходили помогать. Собирать гуманитарные грузы с каждым разом сложнее. Потребности у бойцов растут, особенно с переходом сезона: сейчас наступает зима, и они нуждаются в теплых вещах. Любая помощь бесценна. Мы с вами вместе здесь, на земле, в тылу, помогаем ребятам победить», — обратилась помощник заместителя главы городского округа Солнечногорск Ирина Казанская.

В состав помощи для военных вошли детекторы дронов, антидроновое ружье, строительные материалы, печи, продукты питания, верхняя одежда. Мастерицы цеха «Шьем для СВОих» изготовили форму, теплые вещи, шарфы, шапки, спальные мешки, маскировочные сети.

Детям отвезли игрушки, канцелярские принадлежности, развивающие игры, тетради для развития речи, чтения, математики и чистописания.

В госпиталь поставили стоматологические кресла, медицинские инструменты, медикаменты и антисептики.

Сейчас благотворительные организации округа ведут очередной сбор для отправки в Курскую область.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.