5 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня можно отпраздновать Международный день благотворительности, а также выбрать что-то оранжевое в одежде или съесть оранжевый фрукт в честь Оранжевого дня.

Международный день благотворительности

В 2013 году Международный день благотворительности был установлен резолюцией Генассамблеи ООН. Приурочили его к годовщине смерти матери Терезы Калькутской, известной своей помощью бедным, больным и сиротам. За миссионерскую деятельность мать Тереза получила мировое признание, а в 1979 году стала лауреатом Нобелевской премии мира.

В этот день особое внимание уделяется работе благотворительных организаций и отдельных личностей, проблемам нищеты и гуманитарным кризисам, а также вовлечению в благотворительность молодежи.

На территории России работает большое число благотворительных фондов, через которые можно поддержать тех, кому нужна помощь.

День опозданий

Этот шуточный паздник, как и многие похожие даты, был придуман в США, а позднее распространился по всему миру, не в последнюю очередь благодаря интернету. Считается, что инициатива создания праздника принадлежит клубу прокрастинаторов, который открылся в Штатах в 1950-е годы.

Конечно, в разных странах по-разному относятся к опозданиям. В Китае, например, 10-минутная задержка не будет считаться опозданием. А вот японцев может обидеть опоздание даже на минуту. Канадцы понимают время буквально и будут ждать человека ровно к 15:00, если именно это время было оговорено.

День опозданий призван смягчить требования к пунктуальности и позволить людям не спешить.

Оранжевый день

Ежегодно в этот день отмечают оранжевый праздник. Оранжевый — это цвет оптимизма, который дарит заряд бодрости, позитивный настрой, повышает самооценку и вселяет уверенность в своих силах.

Обычно он ассоциируется с теплом, счастьем и энергией. Будучи более горячим, чем желтый, оранжевый считался у колдунов, целителей более могущественным и мощным цветом.

В этот день любителям оранжевого советуют надеть какую-нибудь вещь данного цвета, скушать оранжевые фрукты и овощи. Все это помогает улучшить настроение.

Луп Брусничник

В этот день почитается память святого Луппа Солунского, служившего великомученику Димитрию Солунскому. Именно ему святой Дмитрий поручил раздать свое имущество бедным после казни. В последствии Лупп творил чудеса и сам стал мучеником за проповедь христианства.

В народе Луппа звали Лупом Брусничником, поскольку к этому дню в лесах и на болотах поспевала брусника. Все, кто не был задействован в важной работе, шли собирать ягоду. Из нее варили компоты, готовили пастилу, варенье и пироги. По зрелости брусники оценивали созревание овса. Если ягоды уже заалели, пора убирать овес и лен.

А еще 5 сентября наблюдали за птицами: если журавли отправлялись на юг, значит зима будет ранней.

Открытие памятника Петру I в Москве

5 сентября 1997 года в рамках празднования 850-летия Москвы и в ознаменование 300-летия Российского флота на стрелке Москвы-реки был установлен памятник императору Петру Великому. Его высота составляет 98 м, что делает его одним из самых высоких скульптурных памятников страны.

Монумент представляет собой столб на гранитной основании, венчаемый бронзовой ладьей, в которой и находится скульптура Петра с картой в руке. Автором проекта выступил Зураб Церетели. Каркас монумента был создан из нержавеющей стали, на которую накладывались бронзовые детали облицовки. Свиток в руке царя позолочен. В основании конструкции вмонтированы фонтаны.

День рождения писателя Алексея Толстого

Он родился 5 сентября 1817 года в Петербурге. Он получил образование на словесном отделении Московского университета, окончив его в 1836 году. С 1834 года служил в Московском архиве МИДа, затем был на дипломатической и военной службе; а с 1843 года занимал различные придворные посты.

Первое опубликованное произведение — фантастическая повесть «Упырь» — вышла в 1841 году. Она была представлена публике под псевдонимом Краснорогский. С 1854 года он печатал в «Современнике» в соавторстве с братьями Жемчужниковыми стихи и пародии от имени вымышленного автора Козьмы Пруткова.

В 1861 году Толстой отошел от двора и полностью посвятил себя творчеству. Были опубликованы драматическая поэма «Дон Жуан» (1862 год), исторический роман «Князь Серебряный» (1863 год), историческая трилогия — трагедии «Смерть Иоанна Грозного» (1866 год), «Царь Федор Иоаннович» (1868 год), «Царь Борис» (1870 год).

День рождения певца Фредди Меркьюри

Фаррух Булсара (настоящее имя артиста) родился в 1946 году в Стоун-Тауне (Занзибар). Родители воспитывали мальчика в соответствии с парсийской культурой.

С 1954 года он учился в школе Святого Петра в Панчгани. В первые годы одноклассники придумали называть его Фредди. Мальчик учился хорошо, проявляя большой интерес к музыке и творчеству, он отлично рисовал, пел в школьном хоре и участвовал в постановках, потом начал посещать курсы игры на фортепиано.

В 12 лет Фредди стал пианистом первой группы, которую он же и организовал — «Непоседы». Ребята выступали на школьных вечерах, танцах, различных мероприятиях. В Англии, куда переехала семья будущей звезды, Фредди поступил в политехнический колледж. Летом 1969 года он заканчивает учебу с заслуженным дипломом и решает серьезно заняться музыкой. Одной из первых его английских групп стало трио IBEX, которое скоро распалось.

В апреле 1970 года его старый друг решил покинуть группу SMILE, куда ранее уже приглашал Фредди. Он занял освободившееся место вокалиста, поменял название группы на Queen, а свою фамилию — на Меркьюри. С тех пор началась история легендарного коллектива.

Именины

В этот день именины празднуют Елизавета, Ефрем, Иван, Николай, Павел и Федор.