5-7 блюд: эксперт раскрыла секрет сбалансированного и экономного питания

Специалист сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева рассказала, как организовать сбалансированное и экономичное питание, сообщает Life.ru .

Как отметила эксперт, важным аспектом является планирование. Необходимо выделять по 15 минут для составления меню и списка покупок, учитывая то, что уже имеется. Благодаря этому получится избежать дублирования продуктов и избежать просрока. Матвеева рекомендовала выбирать 2-3 простых рецепта с пересекающимися ингредиентами.

Оптимальным местом для закупок эксперт назвала крупные супермаркеты, так как в них часто есть акции на базовые товары, сезонные овощи и продукцию собственного бренда. Также стоит использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы для дополнительной экономии.

В кулинарии важно овладеть лишь 5-7 базовыми рецептами. Среди них: паста, ризотто, запеченное мясо, рыба, омлеты. При этом стоит ограничить потребление готовых блюд из супермаркетов и замороженных полуфабрикатов.