44 млн пластиковой и алюминиевой тары сдали в экопункты Подмосковья за 4 года

С 2021 года благодаря экопунктам, установленным на территории Московской области, собрано более 44 млн банок и бутылок, из них — 32,7 млн пластиковой фракции и более 11,3 млн — алюминиевой. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

За 4 года аппаратами воспользовались порядка 200 тыс. человек.

Сдавать будущее вторсырье в фандоматы не только удобно, но и выгодно — за каждую принесенную тару пользователь получает бонусы.

Для этого необходимо:

Принести пустые чистые алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков емкостью от 250 мл до 2,25 л;

Отправить их в отсек фандомата;

Накопить баллы. В зависимости от типа фандомата за одну сданную единицу можно получить 5 или 10 баллов.

После начисления бонусов обменять их у компаний-партнеров.

Работу пунктов контролирует областное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.