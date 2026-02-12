4 тыс магазинов Подмосковья внедрили подтверждение возраста через цифровой ID

Жители Подмосковья могут подтверждать возраст при покупке товаров с ограничениями с помощью цифрового ID в мессенджере MAX в 3 905 магазинах региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В торговых сетях Подмосковья стала доступна технология подтверждения возраста через цифровой ID в приложении MAX. Теперь совершеннолетние покупатели могут предъявлять QR-код с телефона вместо паспорта при покупке товаров с возрастными ограничениями. Нововведение уже действует в 3 905 магазинах, включая крупные сети «Магнит», «Перекресток», «Пятерочка» и «Вкусвилл».

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что QR-код в профиле приложения заменяет бумажные документы и позволяет также подтверждать статус студента или многодетного родителя. Для использования цифрового ID необходимо выбрать соответствующую опцию на кассе, открыть QR-код в профиле MAX и показать его кассиру или отсканировать самостоятельно.

QR-код обновляется каждые 30 секунд, защищен от скриншотов и доступен только на устройстве, где был создан. Для доступа требуется распознавание лица или отпечаток пальца, а при сканировании персональные данные не передаются.

Чтобы начать пользоваться технологией, нужно установить или обновить приложения MAX и «Госуслуги», создать цифровой ID, подтвердить личность и согласиться на передачу данных. После подтверждения в «Госуслугах» цифровой ID становится доступен для использования в MAX.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.