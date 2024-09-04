4 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Международный день тхэквондо, Международный день стрельбы из лука, а также День специалиста по ядерному обеспечению России.

Международный день тхэквондо

Праздник, посвященный данному виду боевого искусства, ежегодно отмечается 4 сентября. Его учредили по инициативе Всемирной федерации тхэквондо в 2006 году.

В этот день объединяются миллионы обожающих данный вид спорта людей по всему миру. История тхэквондо уходит корнями в Корею. Именно там и создали это боевое искусство. Оно начало формироваться в середине 20 века.

Определяющая черта боевого искусства — активное использование ног, причем как для ударов, так и для защиты. Данная техника позволяет развивать гибкость, координацию и силу, а также имеет философский подтекст, способствует развитию самодисциплины.

Международный день стрельбы из лука

Еще один спортивный праздник, который отмечается 4 сентября, — это Международный день стрельбы из лука. Его утвердили в честь основания в 1931 году Международной федерации стрельбы из лука (FITA).

Искусство стрельбы из лука зародилось еще в эпоху позднего палеолита. Им пользовались охотники в добыче пищи. Стрельба из лука именно как вид спорта появилась в Швейцарии в 15 веке, а широкое распространение получила в 19 веке.

Дисциплина считается одним из координационно-технически сложных видов спорта. Но благодаря ей укрепляются мышцы, формируется правильная осанка, а еще улучшается зрение.

День специалиста по ядерному обеспечению России

Праздник был учрежден указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года. Он ежегодный, и празднуется 4 сентября в годовщину создания Специального отдела при ГУ СВ Минобороны СССР в 1947 году.

Отдел руководил проведением испытаний ядерного оружия. Результатом деятельности стало создание Семипалатинского ядерного полигона.

Сейчас основная функция отдела, который называется теперь 12-е Главное Управление Минобороны РФ, — обеспечение хранения, эксплуатации и защиты ядерного боезапаса страны.

Вышла в эфир первая передача телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?»

«Семейная викторина „Что? Где? Когда?“» впервые появилась на экранах 4 сентября 1975 года. Она практически сразу стала популярной, сумев завоевать внимание и любовь телезрителей.

В год первого выхода в эфир передача существенно отличалась от той, которую можно увидеть сейчас. Тогда еще не существовало ни волчка, ни совы. Однако со временем игра менялась, преображалась и превратилась в ее современную версию.

Телевикторина считается подобием теста на интеллект. Игроки, используя метод мозгового штурма, должны ответить на вопросы, которые присылают телезрители.

Именины

В этот день именины празднуют Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван, Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Федор, Феликс.