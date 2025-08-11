4 многодетные семьи из округа Бронницы получили выплату вместо земельного участка

В Московской области продолжается реализация меры поддержки для многодетных семей, зарегистрированных в очереди на получение земельных участков. Вместо земельного надела семьи могут получить выплату в размере 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Эта мера уже получила положительный отклик у жителей городского округа Бронницы, и многодетные семьи рассматривают вариант получения финансовой помощи. На сегодняшний день 4 семьи из Бронниц оформили и получили денежную выплату. Подать заявление можно по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/22891», — прокомментировала и. о. начальника социальной защиты населения Вера Дмитриева.

В ведомстве напомнили, что заявление на получение выплаты можно подать через электронный портал государственных услуг региона. Важно помнить, что для этого необходимо быть зарегистрированным в очереди на получение земельного участка.

«Альтернатива получения земельного участка стала востребованной у наших жителей — ее получили уже почти 6 тысяч многодетных семей. Выплата позволяет семьям более гибко подходить к решению вопроса жилья, а также дает возможность использовать средства на собственные нужды: погашение ипотеки, образование детей или же покупку автомобиля», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что перед подачей заявления рекомендуется обновить информацию о составе семьи в местной администрации, если произошли изменения, и тщательно проверять вводимые данные.

Дополнительную информацию можно получить по единому телефону «горячей линии» 122 добавочный 6. Чат для вопросов и ответов о мерах социальной поддержки в Telegram — чате «Социалка. Раменское и Бронницы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.