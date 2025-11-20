4 юным жителям Серебряных Прудов торжественно вручили их первые паспорта РФ

Накануне в Серебряно-Прудской школе имени маршала В. И. Чуйкова состоялось торжественное вручение паспортов юным жителям, достигшим 14-летнего возраста. Этот день стал важным этапом в жизни 4 школьников, получивших свой главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В торжественной обстановке паспорта вручил глава муниципального округа Олег Павлихин.

«Вы становитесь гражданами России в ответственный исторический момент. Именно от вашего поколения, от ваших знаний и труда зависит будущее нашей страны. Это не только почетное звание, но и высокая ответственность — быть достойными памяти тех, кто отстаивал честь и независимость Родины, и всемерно способствовать ее процветанию», — сказал Павлихин, обращаясь к юношам.

Этот день для ребят символизирует начало нового, взрослого этапа жизни. Они стали полноправными членами общества, готовыми к новым свершениям и ответственности.

Поздравляем наших юных граждан с этим значимым событием! Носите звание гражданина России с честью и гордостью. Пусть этот день останется в вашей памяти на всю жизнь.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.