4 декабря: какой сегодня праздник, что было в этот день

В эту дату отмечают День информатики в России, Международный день банков, День заказов подарков и написания писем Деду Морозу и Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.

День информатики в России

Каждый год 4 декабря в стране отмечается День информатики. Его отмечают все, кто имеет отношение к этой отрасли, хотя праздник и не носит официальный характер. Дата выбрана не случайно. В 1948 году член-корреспондент АН СССР по Отделению технических наук И. С. Брук вместе с молодым инженером Б. И. Рамеевым представил проект автоматической вычислительной машины.

Сегодня развитие информационно-вычислительных средств в стране и мире идет быстрыми темпами и во многих отраслях: медицине, науке, образовании, промышленности и так далее. Информатика играет огромную роль в развитии общества.

Международный день банков

Праздник появился в декабре 2019 года. Дату учредила Генассамблея ООН, которая подчеркнула важность вклада банковской системы в Программу устойчивого развития до 2030 года.

Одна из важнейших задач этой программы — борьба с бедностью во всех ее проявлениях. Другие проблемы — имущественное и социальное неравенство, а также экология. В их решении важнейшую роль играет банковская система.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Праздник посвящен всем, кто верит в новогодние чудеса и с нетерпением ждет наступления Нового года. Именно 4 декабря почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, в которых можно написать пожелания о подарке и добрые слова волшебнику.

Каждый год Дед Мороз получает несколько миллионов писем со всей России и стран СНГ. В резиденции волшебника в Великом Устюгом есть отдельное помещение для хранения писем ребятишек. Часто Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые, которые стремятся всегда верить в сказку.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы

Это великий праздник всех христиан. В его основе лежит предание, как в трехлетнем возрасте родители ввели в Иерусалимский храм Марию — будущую Богоматерь. В православии он широко распространился в IX веке.

В честь даты в православных храмах проходят богослужения. Праздник приходится на Рождественский пост, но в этот день разрешается съесть вареную еду с постным маслом, допускается рыба. Однако пышное застолье устраивать не нужно, достаточно скромного ужина в кругу семьи.

Именины

Сегодня именины празднуют Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Фаддей, Федор, Яков.