3D-сканер помогает сотрудникам Технадзора Подмосковья обследовать здания

ГБУ Московской области «Управление технического надзора за капитальным ремонтом» активно применяет передовые методы для обследования зданий и сооружений на территории Подмосковья и новых регионов России. Благодаря новейшему оборудованию, включая лазерный 3D-сканер FARO FOCUS S150, специалисты эффективно выявляют скрытые дефекты и проводят точную оценку состояния строений. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Лазерный сканер позволяет получать данные на расстоянии до 150 м, демонстрируя высокую точность даже при различной интенсивности освещения, а также удобство использования благодаря его компактным размерам. Это оборудование упрощает процесс сбора данных, сокращает время выполнения работ и обеспечивает высокое качество итоговых отчетов, визуализируя данные в мельчайших деталях.

Использование 3D-сканеров и других современных технологий в обследовании зданий позволяет оперативно и с максимальной точностью выявлять проблемы и разрабатывать эффективные решения, обеспечивая зданиям безопасность и надежность на долгие годы.

ГБУ МО «УТНКР» проводит техническое обследование зданий, сооружений и других объектов любой сложности на всей территории Москвы, Московской области и новых регионах России.

Организация участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.