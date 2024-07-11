38-летняя американская актриса Даддарио ждет первенца

Новость о беременности Даддарио сообщил журнал Vogue. Он опубликовал снимки с открытым округлившимся животом в облегающем платье.

Актриса в 2022 году вышла замуж за продюсера Эндрю Форма, который старше нее на 17 лет. Для Даддарио и этот брак, и беременность стали первыми, тогда как ее супруг уже был женат. От прошлого союза у него есть двое детей.

Звезда прославилась благодаря таким кинопроектам, как «Перси Джексон и похититель молний», «Настоящий детектив» и «Белый лотос».