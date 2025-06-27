34-летний убийца девяти человек казнен через повешение в Японии

В Японии впервые с 2022 года приведен в исполнение смертный приговор

В одной из тюрем Японии приведен в исполнение первый за последние два года смертный приговор, сообщает ТАСС .

Это первая казнь, санкционированная министром юстиции при новом правительстве премьер-министра Сигэру Исибы.

34-летний Такахиро Сираиси, получивший высшую меру наказания в 2021 году, был повешен за серию особо жестоких убийств. Преступник использовал социальные сети для поиска жертв среди подростков и молодых людей, склонных к суицидальным мыслям. Под предлогом оказания психологической помощи он заманивал их в свою квартиру, где затем совершал убийства.

Согласно официальной статистике, Сираиси стал 105-м преступником, казненным в Японии в послевоенный период. В стране сохраняется уникальная система исполнения смертных приговоров: дата казни не объявляется заранее ни осужденному, ни его адвокатам, приговор приводится в исполнение через повешение.

Уведомление родственников происходит уже после исполнения приговора.

Ранее японец получил компенсацию в размере 1,4 миллиона долларов за 46 лет жизни в заключении из-за судебной ошибки.