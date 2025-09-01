32 августа вместо 1 сентября: в России ожидают затяжное метеорологическое лето

Жителям всей центральной части России, включая Московский регион, следует ожидать продолжительного метеорологического лета. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, фактическое лето превысит календарное на целых две недели, сообщает «Царьград» .

Предварительные прогнозы метеорологов указывают на то, что среднемесячная температура воздуха в сентябре слегка превысит привычные показатели — примерно на 1-2 градуса. Особенно приятной обещает быть первая половина месяца, с обилием ясных и теплых дней.

Тишковец подчеркнул, что количество осадков, вероятно, будет заметно ниже обычного для этого времени года.

«Общее количество осадков будет отставать от климатического графика в два-три раза и не превысит 1/5 от месячного объема», — отметил он.

Однако, начиная с третьей и четвертой недели сентября, произойдет смена погоды: температура начнет снижаться, а количество дождей увеличится. В среднем дневная температура упадет до плюс 15,4 градусов, а ночная — до плюс 7,1 градуса.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также прогнозировал аномально теплый сентябрь.