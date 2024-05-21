31 участник СВО из Подмосковья участвует в предварительном голосовании

20 мая на сайте PG.ER.RU стартовало электронное предварительное голосование. Отдать голос за кандидатов, которые по итогам процедуры будут выдвинуты от «Единой России» на выборы депутатов в муниципальные советы, можно до 26 мая включительно, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО, депутат Московской областной Думы Владимир Вшивцев напомнил, что в этом году для участников спецоперации разработан ряд нововведений.

«В частности, участникам и ветеранам СВО упрощаются правила подачи документов на процедуру предварительного голосования. Они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры. Хочется отметить, что в настоящее время уделяется особое внимания к нашим военнослужащим. Для того, чтобы совершенствовать меры поддержки, необходимо, чтобы наши участники специальной военной операции входили во власть», — отметил парламентарий.

Он также подчеркнул, что будущим депутатам на постоянной основе предстоит следить за ходом реализации послания президента, майского указа и, одновременно, народной программы партии на территории своего округа. Кроме этого — контролировать строительство объектов-победителей проекта «Формирование комфортной городской среды».

Так, участник специальной военной операции, кандидат предварительного голосования Денис Козлов из Жуковского рассказал, что для него участие в выборах — это возможность продолжить борьбу за лучшее будущее, но уже на другом фронте.

«Мы обязаны сделать так, чтобы наша страна развивалась и процветала. Наше присутствие в законодательных органах необходимо, чтобы голос защитников отечества звучал громко и ясно, чтобы наши потребности и предложения учитывались на высшем уровне», — сказал Денис Козлов.

Участник СВО, кандидат предварительного голосования из Щелково Дмитрий Васин отметил, что за его плечами есть опыт депутатской работы и хотел бы продолжить свою деятельность на гражданском поприще и внести свой вклад в развитие общества.

Среди кандидатов есть и участники СВО, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Алексей Поправко из Королева — один из них.

«Участники СВО являются профессионалами своего дела и обладают опытом принятия сложных решений в экстремальных условиях. Мое участие в предварительном голосовании заключается в желании продолжать служить моему городу и стране», — прокомментировал Алексей Поправко.

В сентябре в ходе ЕДГ-2024 основные выборы пройдут в 25 муниципалитетах, в Подольске состоятся довыборы. Предварительное голосование по первой модели, предусматривающей голосование избирателей, проходит в 15 из них. В остальных территориях победителей определят путём голосования выборщиков из действующих членов и сторонников «Единой России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.