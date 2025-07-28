31-градусная жара ожидается в Московском регионе в понедельник
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В Подмосковье и Москве в понедельник будет жаркая погода, температура поднимется до плюс 29 — плюс 31 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь.
Северо-восточный, восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 15 — плюс 17 градусов, днем 29 июля — от плюс 28 до плюс 30.