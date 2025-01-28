300 учеников Подмосковья приняли участие в региональном этапе школьной олимпиады

В Московской области прошел региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике имени Дж. Кл. Максвелла, в котором приняли участие 300 обучающихся из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Олимпиада им. Дж. Кл. Максвелла организована Московским физико-техническим институтом (МФТИ) и Образовательным Фондом «Талант и успех» и проводится для учеников 7-8 классов.

Для участия в региональном этапе олимпиады Дж. Кл. Максвелла школьникам необходимо было набрать определенное количество баллов на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике. Также приглашались победители регионального этапа прошлого года и школьники, успешно прошедшие дистанционный учебно-отборочный курс образовательного центра «Сириус» и тестирование.

Ребята, набравшие проходной балл на региональном этапе, будут приглашены на заключительный этап вместе с победителями заключительного этапа прошлого года и участниками Международной естественно-научной олимпиады юниоров.

Заключительный этап олимпиады пройдет в апреле 2025 года на базе МФТИ в Долгопрудном, а для участников апрельской образовательной программы по физике — в образовательном центре «Сириус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.