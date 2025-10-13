30 педагогов прошли повышение квалификации на животноводческом комплексе в Подмосковье

Животноводческий комплекс «Рота-Агро Благовещенье» стал практической площадкой для учителей агротехнологических классов в рамках курсов повышения квалификации, организованных Университетом Вернадского. Мероприятие прошло в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что в ходе выездного занятия более 30 педагогов по химии, биологии, физике и математике из Московской и Тульской областей познакомились с тем, как современные технологии трансформируют агропромышленный комплекс.

Цель визита — укрепление связей между теорией и практикой для формирования у школьников актуальных представлений о профессиях в сельском хозяйстве. Участники программы посетили молочно-товарный комплекс на 4000 голов крупного рогатого скота и овцеводческую ферму. Им продемонстрировали работу автоматизированных систем управления стадом и доения, рассказали о принципах выращивания животных и современных технологиях заготовки кормов.

В «Рота-Агро» подчеркнули важность образовательных инициатив для будущего отрасли. Компания продолжит сотрудничество с Университетом Вернадского для подготовки нового поколения специалистов для АПК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.