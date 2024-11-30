30 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня празднуют Всемирный день домашних животных, Международный день защиты информации, День памяти всех жертв применения химического оружия, День памяти преподобного Никона Радонежского.

Всемирный день домашних животных

Праздник отмечается ежегодно во многих странах. Он служит напоминаем человеку об ответственности за одомашненных животных, которые нуждаются в заботе и гуманном отношении.

Идея создания праздника появилась в 1931 году. Ее озвучили зоозащитники на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы. В России его впервые отметили в 2000 году.

В этот день проводятся мероприятия, направленные на информирование о защите животных от жестокого обращения, флешмобы в поддержку создания приютов, а также различные благотворительные выставки.

Международный день защиты информации

Праздник учрежден по предложению американской Ассоциация вычислительной техники в 1988 году. Иногда его называют Днем компьютерной безопасности.

Праздник является напоминанием того, что в век технологий особенно важно защищать компьютеры и другие устройства от утечки информации. Кроме того, этот день призван обратить внимание производителей и пользователей на проблемы безопасности.

День памяти всех жертв применения химического оружия

Праздник отмечается по учреждению государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Впервые оно было применено в годы Первой мировой войны. В результате погибли порядка 100 тыс. человек, еще миллион пострадали.

Участники Конвенции обязались не разрабатывать, не производить, не накапливать и не применять химическое оружие. Также они выступают за его уничтожение и принимают меры для этого. Отмечая этот день, принято чтить память жертв химического оружия.

День памяти преподобного Никона Радонежского

Преподобный Никон Радонежский был учеником и преемником преподобного Сергия Радонежского. За полгода до кончины любимого учителя он стал игуменом Троицкого монастыря, однако вскоре после смерти Сергия ушел в затвор, но спустя время вернулся к управлению.

Храм был полностью разрушен войсками хана Едигея в 1408 году. Никон начал его восстановление, не переставая заботиться о монастыре до самой своей кончины в 1426 году.

Двуглавый орел вновь утвержден гербом России

В 1497 году двуглавый орел впервые использовался в качестве символа Московского государства, так как именно в этом году он появился на печати Ивана III. В дальнейшем герб несколько раз видоизменялся: в разные годы появились изображение Георгия Победоносца, три короны и т. д.

В 1882–1883 годах император Александр III утвердил новые варианты Большого, Среднего и Малого государственных гербов. До февраля 1917 года изображение было незыблемым. В советское время существовали свои госсимволы.

В 1990 году правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба РСФСР в виде золотого двуглавого орла на красном поле. А указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 ноября 1993 года двуглавый орел вновь утвержден уже гербом России.

Именины

Сегодня именины отмечают Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.