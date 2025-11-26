3 тыс заявлений на выплаты для покупки протезов поступило на портал Подмосковья

Более 3 тыс. заявление на получение выплаты на приобретение протезно-ортопедических и слуховых изделий поступило на портал госуслуг Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Выплата на приобретение протезно-ортопедических и (или) слуховых изделий» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Оформить ее могут жители Подмосковья, не имеющие группы инвалидности. При этом показания для протезирования должны быть подтверждены справкой из подмосковного медицинского учреждения. Выплата на приобретение протезно-ортопедических изделий предоставляется лицам с доходом семьи ниже 3-х кратной величины прожиточного минимума, а на приобретение слуховых — без учета доходов.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Результат по услуге поступит в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней. Если будет принято положительное решение, то заявителя включат в реестр граждан, которые имеют право на протезно-ортопедическую помощь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.