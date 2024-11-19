3 новые детские игровые площадки установили в Королеве

В Королеве установили новые современные игровые комплексы на улицах Толстого, проспекте Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Адреса дворов, в которых старые площадки нужно заменить на новые, выбирали совместно с жителями. Все комплексы установлены по современным стандартам, игровые элементы изготовлены из качественных и безопасных материалов, которые соответствуют требованиям ГОСТа, и безопасны для детей. Кроме того, на площадках оборудована система освещения и видеонаблюдения, удобные скамейки и урны.

Новые современные и безопасные детские игровые комплексы в Королеве устанавливаются ежегодно. За последние семь лет в наукограде оборудовано более 220 современных детских площадок.

Продолжится работа, в следующем году — в планах замена еще 13 детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.