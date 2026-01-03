3 января будет самое большое Солнце из-за приближения Земли к нему

Земля 3 января пройдет ближайшую к Солнцу точку собственной орбиты. Это даст возможность части россиян увидеть самое крупное светило в 2026 году — диаметр его диска окажется на 3% больше, чем в июле, рассказали ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

3 января в 20:15 по Москве Земля пройдет перигелий, то есть, самую близкую к Солнцу точку орбиты. Расстояние между объектами уменьшится до 147 099 586 километров.

В начале июля планета дойдет до афелия, то есть, наиболее далекого от светила положения. В этом случае расстояние между ними вырастет до максимума, то есть, более 152 млн километров.

В 2026 году Земля окажется в этой точке 6 июля. Ожидаемое время — 20:31 по Москве. При этом человеческий глаз не заметит разницу между диаметрами Солнца в периоды афелия и перигелия.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.