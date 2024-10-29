29 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

29 октября 2024 года отмечают День вневедомственной охраны Росгвардии, Всемирный день борьбы с инсультом, Всемирный день борьбы с псориазом и Лонгин Сотник.

День вневедомственной охраны Росгвардии

Первая вневедомственная охрана в современной истории страны появилась 29 октября 1952 года. Тогда в СССР приняли соответствующий закон и создали подразделения при органах внутренних дел.

Вневедомственная охрана с тех пор охраняет различные объекты. Она вооружена огнестрельным оружием.

Профессиональный праздник отмечают все люди, которые работают во вневедомственной охране. Именно под их защитой находятся сотни тыс. объектов недвижимости во всех регионах России.

Всемирный день борьбы с инсультом

Дату отмечают каждый год 29 октября во всем мире. Неофициальный праздник придумали в 2006 году, чтобы привлечь внимание людей к проблеме.

Инсульт — распространенная проблема во всем мире. Каждый год с ним сталкиваются около 13 млн человек по всему миру. Примерно шесть млн погибают во время приступа. У выживших могут быть проблемы с хождением. В этот день важно вспомнить о профилактике болезни.

Всемирный день борьбы с псориазом

Этот праздник учредили в 2004 году. Дата касается людей, у которых есть псориаз, а также их докторов.

Всемирный день борьбы с псориазом — востребованная дата. По статистике примерно 3% людей в мире болеют псориазом. Он поражает кожу и суставы.

Во время Всемирного дня борьбы с псориазом людям рассказывают об этой проблеме в социальных сетях. Также в больницах раздают информационные брошюры, проводят фотовыставки.

Лонгин Сотник

В этот день православные чествуют память мученика Гая Кассия Лонгина. Он был римским воином-сотником, который страдал от катаракты. Мужчине поручили охранять место, где распяли Иисуса Христа.

Когда сына божьего казнили, Лонгину в глаза попала кровь Спасителя. В этот момент он полностью вылечился от катаракты, которую долго не мог победить.

Еще через три дня Лонгин стал свидетелем того, что Спаситель воскрес. Он поверил, что Иисус больше, чем просто человек.

Лонгин стал христианином. Он хотел вернуться к себе домой в Каппадокию и прочитать там проповедь.

Но Понтий Пилат приказал убить Лонгина. Труп мужчины нашла слепая женщина, похоронила его и вылечилась от болезни глаз. Из-за этого святой Лонгин на Руси считался целителем недугов, связанных со зрением.

Именины

В этот день именины у Георгия, Ивана, Леонтия, Алексея, Евгения, Кузьмы и Терентия.