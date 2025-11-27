28 ноября в России и всем мире пройдет Черная пятница

28 ноября в РФ и всем мире отмечают Черную пятницу. Она проходит в первую пятницу после американского Дня благодарения. В эту дату почти все магазины мира проводят огромное количество акций, устраивают распродажи и делают скидки.

На Черную пятницу во многих государствах Запада стартует традиционный рождественский сезон распродаж. Во время него можно купить наиболее разнообразные товары по довольно выгодным ценам.

Праздник бесконечного шоппинга создали в Соединенных Штатах в XIX веке. Тогда наиболее крупные торговые сети начали создавать крупные распродажи перед рождеством. Они заставляли покупателей приобретать товары в огромном количестве, благодаря огромным скидкам, бонусам.

Термин «Черная пятница» был создан в 1966 году в американской Филадельфии. По одной из версии, дату так называли из-за больших пробок на дороге на следующий день после Дня благодарения.

По второй версии, название Черная пятница появилось из-за способа ведения бухгалтерской отчетности в этот день. Убытки писали чернилами красного цвета. Прибыль указывали черными.

