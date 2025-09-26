26 сентября в России отмечают праздник, посвященный контрацепции

26 сентября 2007 года некоторые организации, специализирующиеся на вопросах репродуктивного здоровья и проблемах планирования детей, предложили начать праздновать Всемирный день контрацепции. С тех пор его отмечают каждый год. Однако эта дата не пропагандирует контрацепцию для отказа от продолжения рода, как можно подумать по названию, а наоборот заботится о том, чтобы ребенка планировали осознанно.

Всемирный день контрацепции проводят, прежде всего, для молодого поколения в возрасте от 15 до 25 лет. Во время него им рассказывают о контрацепции, поскольку их сексуальное, а также репродуктивное поведение может сказаться на дальнейшей жизни. Помимо этого, привлекается внимание властей к тому, что молодежь сталкивается с недостаточным половым воспитанием.

Статистика по количеству абортов удручающая. Примерно 80 млн женщин во всех странах мира сталкиваются с незапланированной беременностью. Около двух млн из них предпочитают сделать аборт. Однако, если операция будет проведена некачественно, после нее могут возникнуть осложнения. Тысячи женщин и вовсе гибнут во время абортов.

Если молодые люди будут знать больше о контрацепции и репродуктивном здоровье, это даст им возможность избежать незапланированную беременность. Как следствие, снизится число абортов. Таким образом, люди будут планировать ребенка осознанно. Помимо этого, контрацепция также защищает от заболеваний, передающихся половым путем.

При этом, с незапланированной беременностью часто сталкиваются подростки. В этом возрасте ни молодые мужчины, ни девушки чаще всего не готовы быть родителями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.