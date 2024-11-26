26 ноября: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня отмечают Всемирный день информации, Международный день сапожника. Также свой день рождения празднует знаменитая передача «Спокойной ночи, малыши!».

Всемирный день информации

Праздник отмечают ежегодно с 1994 года, когда он был официально зарегистрирован органами ЮНЕСКО. Событие учреждено по инициативе Международной академии информатизации.

Главная цель праздника — привлечь внимание общественности к роли информации в современных реалиях. Информация — это сведения, передаваемые одними лицами другим. Ее роль заметно возросла в конце прошлого века в процессе бурного развития науки и техники.

В этот день также принято обсуждать способы повышения доступности информации и улучшения технологиям обмена ею. Особо уделяется внимание вопросам утечки данных и борьбы с ней.

Международный день сапожника

26 ноября свой профессиональный праздник отмечают мастера, занимающиеся производством и ремонтом обуви. Это древнее ремесло, изначально связанное только с ручным трудом. Профессия тогда считалась одной из самых востребованных.

С годами и процветанием промышленности ремесло стало механизированнее. Компании стали выпускать огромное количество видов обуви из самых разных материалов. Постепенно ручной труд начал исчезать, но им все еще занимаются — он не изжил себя.

День рождения телепередачи «Спокойной ночи, малыши!»

«Спокойной ночи, малыши!» — известная советская и российская телепередача. В СССР она стала первой семейной познавательно-развлекательной программой. Идея ее создания принадлежит Валентине Федоровой.

На экранах телепередача впервые появилась 1 сентября 1964 года, однако ее история началась с 26 ноября 1963 года. Именно тогда программу начали создавать на Шаболовке. Сначала разрабатывали идею, затем придумывали сценарии, эскизы кукол. Конечное название телепередачи появилось аккурат накануне первого выпуска.

Сначала в передаче показывали картинки с закадровым текстом. Затем появились кукольные спектакли. С развитием технологий начали показывать и мультфильмы.

Состоялся первый испытательный полет самолета «АНТ-4» конструкции Туполева

Самолет «АНТ-4» (ТБ-1), сконструированный А. Н. Туполевым, заметно опережал свои аналоги по техническим характеристикам. Это первый в мире серийный двухмоторный цельнометаллический бомбардировщик.

Первый испытательный полет на «АНТ-4» совершил летчик-испытатель А. И. Томашевский 26 ноября 1925 года. Он продолжился 7 минут. В 1928 году начался серийный выпуск самолета.

Воздушные судна этой серии эксплуатировались в СССР свыше 20 лет, а после снятия с вооружения были переданы в «Аэрофлот». Самолет использовали до 1945 года.

Именины

Именины сегодня отмечают Герман и Иван.