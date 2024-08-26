26 августа: какой сегодня праздник, что было в этот день

Сегодня — идеальный день для того, чтобы подружиться с удачей, поздравить 13-ю кошку с ее праздником, а также чтобы восхититься творчеством представителей актерского мастерства, но обо всем по порядку.

День привлечения удачи

Вряд ли на Земле есть хоть один человек, который был бы против того, чтобы всегда и во всем ему способствовала удача. Считается, что фортуна — дама капризная и улыбается только счастливчикам, но основатель Дня привлечения удачи Техас Ричард Фоллс с этим не согласился и решил создать день, когда удачу привлечь может каждый.

Таким днем он стал считать свой день рождения — 26 августа — с 1995 года. С этого же времени начал рассказывать всем, что если в эту дату сразу после пробуждения подумать, что в вашу жизнь крайне необходимо добавить удачу, то так оно и случится. Особых ритуалов для праздника Фоллс не создавал. Он считает, что достаточно просто весь день желать себе удачи, и она обязательно услышит.

День 13-й кошки

Сегодня в мире отмечается самый необычный праздник, который праздновать могут только избранные — те, у кого есть минимум 13-ть кошек. Считается, что основатели памятного дня создали его в противовес суеверию, что число 13 — не счастливое.

В этот день принято начинать кормить питомцев именно с 13-й кошки, которая появилась в семействе, и только потом угощали всех остальных животных лакомствами, чтобы задобрить удачу.

Международный день актера

День актера берет свое начало в III веке, когда жил актер Хинес, которого сегодня считают покровителем театра. Он одним из первых показал, насколько трудно перевоплощаться в того, кем не являешься, так, чтобы зритель верил.

Актеры театра и кино 26 августа отмечают профессиональный праздник. Отметить этот день вместе с кумирами можно, оставив теплые пожелания на страницах в их соцсетях, а также посетив кино или театр.

Тихон Страстной

Ежегодно в народе 26 августа отмечают день Тихона Страстного, посвященного преставлению и второму обретению мощей Воронежского епископа Тихона.

Прихожане русской православной церкви считают Тихона спасителем от депрессии и уныния. Об этом его и молят в течение дня.

В памятный день принято готовиться к холодам. Считается, что именно в этот день нужно навести порядок в сарае и погребе, где будут храниться заготовки.

Именины

Именины 26 августа отмечают Ян, Яков, Тихон, Серафим, Николай, Максим, Константин, Иван, Василий, Алексей, Оксана, Ксения и Евдокия.