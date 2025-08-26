250 учителей Подмосковья обсудили развитие математического образования в регионе

сегодня в 14:36

25 августа в областном технолицее им. В. И. Долгих состоялась масштабная педагогическая конференция «Развитие математического образования в Московской области», собравшая более 250 участников — педагогов и руководителей образовательных учреждений Подмосковья. Основной темой мероприятия стало обсуждение повышения качества преподавания математики на всех уровнях образования: в 1–2, 5–7 и 10-х классах, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

С приветственным словом выступила первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова, отметив важность математики в любой отрасли и профессии, а также обозначив значимость запускаемого в сентябре проекта «Математические классы Подмосковья».

Екатерина Петровна Сизинцева, директор Технолицея, представила направления работы нового Регионального центра математического образования «Вектор». В пленарной сессии также приняли участие ведущие эксперты: Людмила Петерсон — советский и российский педагог-методист, профессор кафедры начального и дошкольного образования, доктор педагогических наук, автор учебников по математике; Максим Пратусевич — директор Президентского физико-математического лицея № 239, член президиума Совета по науке и образованию при президенте РФ.

В рамках секций участники обсудили результаты учеников на ЕГЭ, методики преподавания математики в разных классах, включая практические методики адаптации образовательных программ, дифференцированного оценивания и работы с типичными ошибками учащихся.

Конференция стала важной площадкой для обмена опытом и выработки практических решений, которые помогут улучшить математическое образование в Московской области и подготовить учеников к современным вызовам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.