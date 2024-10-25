25 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день

В России 25 октября 2024 года отметят День таможенника РФ, Андрон Звездочет, День работника кабельной промышленности в России и День маркетолога.

День таможенника Российской Федерации

День таможенника в России отмечают каждое 25 октября. Профессиональный праздник учредили 4 августа 1995 года.

Именно 25 октября 1653-го в Русском царстве создали Единый таможенный устав. Он появился на основе одного из указов, изданных царем Алексеем Михайловичем. Уже тогда в Москве и других городах страны собирали таможенную пошлину.

Сотрудников таможни тогда называли мытчиками. Они получили первые права и обязанности по надзору за транспортировкой товаров.

Андрон Звездочет

Эту дату россияне отмечают в честь трех святых мучеников — Тараха, Прова и Андроника. Они натерпелись за веру во времена императора Диоклетиана.

Когда на христиан устраивали гонения, Прова, Тараха и Андроника поймали. Их привели к Диоклетиану на суд.

Прислужники императора хотели узнать имена трех храбрых мужчин. Однако они отвечали лишь, что христиане. За это их пытали и спрашивали снова.

Мужчины не сдавались и не называли свои имена. Однажды у императора не выдержало терпение, и он бросил христиан в клетку к диким животным. Однако они не прикоснулись к будущим мученикам.

День маркетолога

Этот профессиональный праздник — международный. Его отмечают каждый год 25 октября, в основном, те, кто связан с рекламой.

В России профессиональный праздник учредили в этот день в связи с тем, что в 1975 году было создано Управление по маркетингу и рекламе в министерстве внешней торговли СССР. С этой датой можно поздравить представителей смежных профессий.

Например, День маркетолога могут отметить SMM-, SEO-специалисты, а также копирайтеры, бренд-менеджеры и другие профессионалы из сферы рекламы.

День работника кабельной промышленности в России

25 октября — профессиональный праздник у тех, кто трудится в сфере кабельной промышленности. В этот день проводятся корпоративы на предприятиях, на которых вручают награды. С ним поздравляют как рядовых работников, так и руководство.

Кабельная промышленность — важная отрасль для любой страны. Почти во всех технических устройствах есть кабели. Без них бы не работали многие устройства. В России эта сфера активно развивается.

Именины

25 октября будут именины у Максимилиана, Дениса, Мартина, Федота, Тараса, Кузьмы, Александра, Ивана, Доминика, Николая, Макара и Богдана.