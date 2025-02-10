25 новых учителей пришли работать в школы Реутова с начала учебного года

В Реутове 98 педагогов получают те или иные меры поддержки, 28 человек получили служебное жилье. Благодаря такому подходу в начале 2024-2025 учебного года в учреждения города пришли работать 25 молодых специалиста. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одна из задач, которую ставит губернатор Московской области Андрей Воробьев, — привлечение в сферу образования новых педагогов. Для ее решения разработаны и реализуются меры поддержки как на региональном, так и на муниципальном уровне. Молодые специалисты получают доплату, учителям выплачивается компенсация за аренду жилья.

Софья Куликова из школы № 6 — учитель начальных классов, которая только начинает свой профессиональный путь. Она приехала из Калужской области и воспользовалась такой мерой поддержки, как компенсация аренды жилья. В школе Софья нашла свое призвание, а Реутов стал ей настоящим домом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.