25 молодых учителей придут работать в школы Солнечногорска в новом учебном году

В Солнечногорске продолжается работа по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения округа. Так, в школы округа в новом учебном году придут работать 25 молодых учителей, сообщает пресс-служба администрации округа.

С началом нового учебного года в гимназии № 6 начнет свою работу новый учитель информатики Екатерина Филатова, недавно завершившая обучение в Московском педагогическом государственном университете.

Екатерина с ранних лет мечтала стать учителем. Она получила образование с двумя профилями: учитель начальных классов и информатика для средней школы. Уже с 1 сентября она начнет свою работу в гимназии № 6.

«В школах нашего округа работает более 2 тыс. педагогов, из них на данный момент 5%, 77 человек, — молодые учителя. С 1 сентября в образовательные учреждения муниципалитета будут трудоустроены еще 25 специалистов. Отмечу, что по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева предусмотрены меры поддержки, благодаря которым молодые педагоги могут работать по специальности на территории Подмосковья», — прокомментировала замглавы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Для молодых педагогов предусмотрены ряд мер поддержки, среди которых дополнительная выплата выпускникам, пришедшим работать в образовательные учреждения, ежемесячная доплата молодым специалистам, выплаты в рамках «Земский учитель», а также возможность приобретения жилья в рамках программы «Социальная ипотека».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.